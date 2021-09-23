Боррель: ЕС должен иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО

Евросоюз должен иметь возможность действовать самостоятельно и размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО. Об этом в четверг заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Службе общественного вещания (PBS), передает ТАСС.

«У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы. <…> Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО», — сказал Боррель.

Он также отметил, что усиление Европы не должно вызывать беспокойства у НАТО. «Чем сильнее будет Европа, тем сильнее будет НАТО, поскольку мы являемся ее частью. Военные возможности Европы — это дополнение для НАТО, а не альтернатива ему», — подчеркнул Боррель.