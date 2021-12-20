Боррель: ЕС должен участвовать в дискуссиях о гарантиях безопасности, предложенных Россией

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Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — отметил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности. «Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, на которых строилась европейская безопасность в течение последних 50 лет. ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией», — добавил он.