Боррель: ЕС не готовит новых санкций против России

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Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций против России. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС, передает ТАСС.

«На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Вопросы журналистов о возможных новых санкциях в отношении Москвы касались обострения ситуации в Донбассе и высылки Чехией российских дипломатов. Все эти вопросы, по словам Борреля, обсуждались на заседании министров, однако никто не поднимал тему новых санкций.

При этом ранее в понедельник Боррель заявил, что отношения Евросоюза и России не улучшаются, напряженность нарастает по разным направлениям.

Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику.

Высылка российских дипломатов

Чехия на видеоконференции глав МИД 27 стран Евросоюза не просила другие государства выслать в знак солидарности с Прагой российских дипломатов, добавил Боррель.

«Глава МИД Чехии проинформировал нас о решении выслать российских дипломатов, связанном со взрывом склада амуниции [в Чехии] в 2014 году. Евросоюз выражает полную солидарность с Чехией», — сказал он.

«Чехия не просила страны ЕС присоединиться к высылке российских дипломатов», — уточнил он, отвечая на вопрос, обращалась ли Прага к партнерам по ЕС с просьбой о совместных действиях против России, как это сделала Лондон в марте 2018 года, после утверждений о причастности РФ к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны «перекрыть» в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления первого вице-премьера, главы МВД Яна Гамачека о том, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.