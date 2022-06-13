Боррель назвал цель поддержки ЕС в войне Украины против РФ

Евросоюз поддерживает Украину с целью помочь ей вернуть территории, утраченные, по крайней мере, после начала полномасштабной войны 24 февраля. Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для официального журнала Евросоюза, обнародованном накануне.
На вопрос о том, видит ли он риски определенного раскола между странами ЕС относительно того, какие военные цели Украины они готовы поддерживать, Боррель отметил, что «риск есть всегда», но он никогда не видел в Европе такого единства, как для поддержки Украины с началом полномасштабного вторжения РФ. При этом у разных стран есть «разная чувствительность».
Боррель не ответил прямо на вопрос о том, нужно ли помогать Украине лишь защищаться, или помогать одержать победу в войне.
«Наша военная помощь должна доходить до украинских сил как можно быстрее, потому что они воюют не купюрами, а оружием, позволяющими сопротивляться российской агрессии. Все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами, и необходимо, чтобы Украина заходила на этот этап с сильной позицией, чтобы Россия не могла оставаться на территории, которую заняла и оккупировала после 24 февраля», – сказал Жозеп Боррель.
На вопрос, является ли целью ЕС помочь Украине восстановить контроль над территориями, которые она потеряла с начала полномасштабной войны, Боррель ответил: «Да, это выглядит разумно».
В этом же интервью Боррель заявил, что после войны ЕС должен будет научиться сосуществовать с Россией. Для этого Европе нужен четкий план контактов со страной-агрессором.korrespondent.net