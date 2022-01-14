Боррель назвал неприемлемым предложение РФ по НАТО

Российское предложение по дальнейшему нерасширению НАТО и выводу сил Альянса из приграничных с РФ стран является неприемлем. Такое мнение поддерживают все страны Евросоюза. Об этом сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции, сообщает РИА Новости в четверг, 13 января.

«Речь идет об очень конкретных требованиях, которые столкнулись также с конкретным отказом. Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенный государства. Дискуссии продолжатся, но я вижу, что есть четко сложившаяся позиция с обеих сторон. Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию», – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что в ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе.

«Мы сейчас вовлечены в дискуссию по архитектуре безопасности в Европе. ЕС в рамках этих дискуссий выразит свои опасения и внесет свои предложения. В частности, необходимо обсудить механизмы консультаций, предупреждения инцидентов, горячих линий связи на экстренный случай, другие меры, которые могут помочь снизить напряженность», – сообщил Боррель.

Накануне Жозеп Боррель заявил, что Россия нарушает три фундаментальных принципа в Украине, которых сама ранее придерживалась. Теперь же Москва стремится признания стран Запада, что она имеет решающее влияние на Украину, Беларусь и Центральную Азию, подчеркнул Боррель.