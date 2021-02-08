Боррель назвал неудачной поездку в Россию

«Я планировал эту поездку, чтобы передать позиции ЕС и подчеркнуть наши основные обеспокоенности, а также проверить, можем ли мы в некоторых сферах, где наши интересы сходятся, попробовать сотрудничать и начать формировать определенное доверие. К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным утверждениям, что они не выполняли свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я попросил министра Лаврова отменить это решение, но безрезультатно», — отметил Боррель.

В Брюссель дипломат вернулся с глубокими беспокойствами о перспективах развития российского общества и геостратегического выбора России.

«Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, присланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются. Кажется, Россия постепенно отключается от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», — пишет дипломат.

Резюмировал он словами о возможности принятия новых санкций против России.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что высказывания Борреля резко контрастируют с заявлениями, сделанными им в Москве.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — заявили в ведомстве.

Напомним, в ЕС призвали Россию отменить решение о высылке дипломатов из Швеции, Германии и Польши, и пообещали ответ.