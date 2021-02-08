Боррель назвал неудачной поездку в Россию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неудачной свою поездку в Россию. Об этом он написал в своем блоге, подводя итоги визита.
Он отметил, что целью визита было намерение установить, заинтересованы ли власти РФ устранить разногласия и изменить негативную тенденцию в отношениях с ЕС.
«Агрессивно настроенная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели пользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление. В том числе, я считаю, с российской стратегической точки зрения «- написал Боррель.
Он также сообщил, что во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым росло напряжение, особенно когда речь шла о немедленном освобождении Алексея Навального.
«Я планировал эту поездку, чтобы передать позиции ЕС и подчеркнуть наши основные обеспокоенности, а также проверить, можем ли мы в некоторых сферах, где наши интересы сходятся, попробовать сотрудничать и начать формировать определенное доверие. К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным утверждениям, что они не выполняли свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я попросил министра Лаврова отменить это решение, но безрезультатно», — отметил Боррель.
В Брюссель дипломат вернулся с глубокими беспокойствами о перспективах развития российского общества и геостратегического выбора России.
«Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, присланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются. Кажется, Россия постепенно отключается от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», — пишет дипломат.
Резюмировал он словами о возможности принятия новых санкций против России.
В свою очередь, в МИД РФ заявили, что высказывания Борреля резко контрастируют с заявлениями, сделанными им в Москве.
«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — заявили в ведомстве.
Напомним, в ЕС призвали Россию отменить решение о высылке дипломатов из Швеции, Германии и Польши, и пообещали ответ.korrespondent.net
“Боррель назвал неудачной поездку в Россию”
А что вы хотели господа!? Вы постоянно лезите» со своим уставом в чужой монастырь». Почему вы бесцеремонно навязываете свои цнненности другим государствам, даже изменяя церковные заветы, вы все время сеете раздоры в народы( пора это признать) и если дипломаты вели себя в чужой стране не корректно, если они забыли как себя вести- их надо учить !ЕС и США ведут себя будто им все дозволено, но надо помнить что мир многонационален и у каждого народа свои религия, ценности, обычаи и поэтому не надо всех под одну гребёнку причесывать, а Навальный для России , тем более его ( хамка, безпренципная) жена уж никак не президенты такой огромной страны. Россия велика для таких , как они и требует сильной власти, любящей свою страну , а не жаждущей её разорвать и поставить на колени. Такие как все оппозиционеры- Быдло без рода и племени!