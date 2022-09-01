Боррель озвучил решение ЕС по визам для россиян

В связи с этим в ЕС пришли к политическому решению. «Это не законодательный текст, а политические договоренности, мы договорились, что что-то должно быть сделано. Первое: полное приостановление ЕС-Россия соглашения об упрощении визового режима. Полное приостановление», — сказал дипломат.

По его словам, это значительно уменьшит количество выдачи новых виз.

«Это будет более затруднительный и более продолжительный процесс. И количество новых виз будет значительно уменьшено. Это — совместный подход, который предотвратит «визовый шопинг» россиянами, ездить туда и сюда», — добавил Боррель.

Дипломат также сообщил, что Еврокомисии поручено создать рекомендации о том, что делать с уже выданными визами для россиян.

«Есть общее понимание, что это позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, и особенно для специфических групп людей. Мы не хотим отрезать самих себя от тех россиян, которые против войны в Украине, от российского гражданского общества», — пояснил Боррель.

«Далее, министры договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться. Четвертое. Во время обсуждения, которое было продолжительным и конструктивным, были подняты проблемы в отношении не новых виз, не в отношении выдачи новых виз, но в отношении миллионов уже существующих. Было общее понимание, что это также должно быть решено. И эта ситуация также нуждается в совместном подходе. Поэтому мы договорились пригласить Комиссию рассмотреть эту сложную ситуацию и предоставить директивы», — рассказал Боррель.

Таким образом, в ЕС не перестанут выдавать визы россиянам, но процесс их получения будет дольше, страны будут чаще отказывать в них, а сама виза подорожает с 35 до 80 евро.

Накануне стало известно, что Германия приостанавливает упрощенный визовый режим с РФ.Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение.