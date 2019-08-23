Бразилия и Вьетнам берут под контроль глобальный рынок кофе

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С ростом механизации процесса сбора и обработки кофе Бразилия и Вьетнам значительно усилили свои позиции на глобальном рынке, обогнав таких конкурентов, как Колумбия, страны Центральной Америки и Африки. Однако, останавливаться на достигнутом они не намерены.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters.

По словам трейдеров и аналитиков рынка кофе, падение мировых цен на этот продукт в последние месяцы до 13-летнего минимума вызвало сильное потрясение на рынке, оставив шансы на успех лишь самым эффективным производителям.

Производители-конкуренты из других стран все чаще оказываются на обочине, не имея возможности заработать на своем урожае. Некоторые уже обращаются к альтернативным культурам, в то время как другие полностью покидают аграрный бизнес.

Такие изменения практически необратимы для многолетних культур, таких как кофе, поскольку решение забросить уход за деревьями или вовсе срубить их, наносит слишком серьезный и пролонгированный ущерб.

«В Бразилии и Вьетнаме наблюдается постоянный рост производительности, а в других странах – нет», — отмечает Джеффри Сакс, директор Центра устойчивого развития при Колумбийском университете, имея в виду достижения в области механизации, селекционных технологий селекции и технологий орошения.

То, что конкуренты не могут угнаться за бразильскими и вьетнамскими фермерами, объясняется рядом факторов. Так, в Колумбии и Центральной Америке кофе, как правило, выращивается на склонах холмов, где механизировать процесс довольно сложно, а ручной сбор ягод удерживает производственные затраты на относительно высоком уровне. В Африке другая проблема: там кофе выращивают зачастую мелкие фермеры, которые, как правило, не могут привлечь капитал, необходимый для привнесения в производство новых технологий.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, Бразилия и Вьетнам в настоящее время производят более половины кофе в мире по сравнению с менее чем третью 20 лет назад, и доля этих стран неуклонно растет.

Средняя урожайность в Бразилии, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последнее десятилетие выросла более чем на 40 процентов до 1,5 тонны с гектара. Во Вьетнаме урожайность поднялась с и без того высоких уровней еще на 18 процентов до 2,5 тонны.

В Колумбии наблюдался некоторый рост, около 12 процентов, но производители этой страны значительно отстают: у них получается собирать лишь около тонны на 1 га, а в Центральной Америке произошло снижение примерно на 3 процента до скудных 0,6 тонны.

При этом каждая уборочная машина, используемая, к примеру, в Бразилии, заменяет десятки наемных рабочих. Даже с учетом затрат на топливо и обслуживание, по словам фермеров, расходы на уборку урожая сократились на 40, а то и 60 процентов. Так что производители этих стран могут получать прибыль и при нынешних ценах.

Между тем, сейчас фьючерсы на арабику в США упали до 87,60 цента за фунт, а это — минимум сентября 2005 года.

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