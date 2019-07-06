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На этой неделе так много событий, достойных внимания, что я даже затрудняюсь, какое из них выбрать. А посему последую латинской мудрости. «Brevis esse laboro», — говорили древние римляне (стараюсь быть кратким). Вот и я напомню коротко сразу о нескольких событиях наступающей недели. Даты для удобства – по новому стилю.

6 июля, суббота – Владимирская икона Божией Матери. Праздник установлен в честь спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. По преданию образ был написан евангелистом Лукой. В I половине XII икона попала на Русь, сначала в Киев, а потом с 1160 г. во Владимир. Тут она и получила свое название. В 1395-м образ перенесли в Москву: ей грозил великий хромец Тамерлан. И в момент встречи иконы у стен Москвы завоеватель мира развернул войска и пошел восвояси. История знает множество случаев, когда Владимирская спасала страну.

Одно из таких событий и празднуется в субботу. После того как Великий князь Иван III отказался платить Орде дань, хан Ахмат пошел на Москву. Граница между Московией и Литвой, союзником хана, проходила по притоку Оки Угре (нынешняя Калужская область). Русское и татарское войска стали по обоим берегам «пояса Богородицы», как называют Угру до сих пор. Между противниками происходили мелкие стычки и небольшие сражения, но никто не шел в наступление. В передних рядах московского войска была Владимирская икона. Русские отошли от реки, давая возможность ордынским полкам начать переправу. Но отошли и татары. Русские воины остановились, а ордынцы продолжали отступать и вдруг — помчались прочь без оглядки. Так после стояния на реке Угре 1480 года и закончилось двухвековое монголо-татарское иго.

Об этом событии совсем недавно, на прошлой неделе, мы вспоминали в связи с Тихоном Калужским.

7 июля, воскресенье – Рождество Иоанна Предтечи. Священник Иерусалимского храма Захария и праведная Елисавета были в преклонных летах, а детей не было. У евреев бесплодие считалось Божьим наказанием за грехи. Всю жизнь Захария и Елисавета горячо молились Богу о даровании им ребенка и были вознаграждены за свое долготерпение. Однажды во время богослужения Захарии явился архангел Гавриил и благовестил о рождении сына. Сначала Захария засомневался и попросил доказательств. Гавриил сказал ему: «Ты будешь молчать, пока не сбудутся мои слова».

Пять месяцев Елисавета скрывала свое положение. То ли боялась чего-то, то ли не верила своему счастью.

Когда она родила, возникла проблема с именем. Захария написал на табличке имя Иоанн, что значит «Божья благодать». Для него и Елисаветы малыш был действительно благодатью, заслуженной, вымоленной.

Кстати, в родной для меня Знаменской церкви правый, южный, придел освящен в честь Рождества Предтечи. Так что 7 июля у нас праздник.

8 июля, понедельник – день Петра и Февронии, православный праздник семьи и влюбленных. Правил Муромским княжеством в самом начале 13-го века молодой князь Петр. Только заболел он проказой, и помочь ему никто не мог. Но нашли в селе Ласковое молодую, красивую и очень мудрую крестьянскую девушку Февронию. Она-то и спасла князя от неизлечимой болезни.

Полюбили они друг друга, поженились, и стала простая крестьянка муромской княгиней. Жили Петр с Февронией душа в душу, мудро правили своим княжеством. Но взбунтовались бояре. Не нравилось им, что должны прислуживать и подчиняться какой-то холопке, и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв что ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княжье место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, добровольно отказался от власти и богатства и удалился вместе с ней в изгнание.

Но начались в Муроме несчастья, да и бояре переругались между собой, деля престол. Поняли муромцы, в чем причина их несчастий. Не заставили себя уговаривать Петр и Феврония, возвратились в Муром.

Жили они долго и счастливо и умерли в один день. Незадолго до смерти по обычаю постриглись в монахи, Петр с именем Давид, а Феврония стала инокиней Евфросинией.

И положили их в разных гробах, но чудесным образом тела их оказались вместе. Несколько раз пытались разложить их по разным гробам, но чудо повторялось вновь. Так и похоронили Петра и Февронию в одном гробе, сделав тоненькую перегородку.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви