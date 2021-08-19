Brexit спровоцировал нехватку водителей

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Пандемия и Brexit неизбежно привели к острой нехватке иностранных работников в Великобритании, в частности дальнобойщиков, доставляющих продукты в торговые точки со складов.

Страна столкнулась с логистическим кризисом, и ей недостаёт 100 тысяч водителей грузовиков. Новые водители пока не могут выйти на службу, поскольку из-за локдауна не могут получить права на вождение автомобиля. Кроме того, многим работникам доставки пришлось уйти на самоизоляцию из-за контактов с заболевшими. В итоге страна столкнулась с проблемой частичного дефицита еды и товаров первой необходимости в магазинах.

Для устранения проблемы власти решили привлечь армию. Как сообщают британские СМИ, 2000 водителей грузовых автомобилей из Королевского логистического корпуса и других подразделений находятся в режиме повышенной готовности. Они будут доставлять еду, предметы первой необходимости и лекарства в супермаркеты. Работающих сверхурочно военных разместят в отелях.