default image
В Германии назвали главные проблемы Бундесвера

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества

Подробнее...
default image
После взлома порталов обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС сделали заявление по случаю Brexit

Подробнее...
default image
Граждане Литвы, проживающие в Великобритании не должны испытать неудобства из-за "Брексита"

Подробнее...
default image
В России и Великобритании подтверждены первые случаи заражения новым коронавирусом

Подробнее...
default image
Что ожидает экономику Литвы в условиях мировой рецессии?

Подробнее...
default image
Brexit удался. Что будет дальше?

Подробнее...
default image
В Литве открыта горячая круглосуточная линия по вопросам коронавируса

Подробнее...
default image
ВОЗ признала коронавирус международной ЧС

Подробнее...
default image
В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

Подробнее...
default image
В 2019 году в Литве в пожарах погибли 70 человек

Подробнее...
default image
ПАСЕ приняла резолюцию с требованиями к России

Подробнее...
default image
В Висагинасе начинается строительство завода ЗАО «Intersurgical»

Подробнее...
default image
Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Подробнее...
default image
Генеральное консульство Литвы в Гродно переедет в новое здание

Подробнее...
default image
Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС

Подробнее...
default image
Новый порядок продажи древесины – первенство предоставят действующим в Литве переработчикам

Подробнее...
default image
Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

Подробнее...
default image
Обновленные молы позволят Клайпедскому порту развиваться

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Brexit удался. Что будет дальше?

Британцы проголосовали за Brexit на референдуме еще в июне 2016 года. И только сейчас Великобритания заканчивает все процедуры по выходу из Европейского Союза.

Совет Европейского Союза утвердил решение о заключении соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Это последовало за голосованием Европейского парламента 29 января и подписанием ЕС и Великобританией соглашения о выходе 24 января.

Как события будут развиваться дальше?

Еще не конец

реклама

Соглашение о Brexit обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из ЕС. До 31 декабря 2020 года будет действовать переходной период, который может быть продлен один раз на период от одного до двух лет.

Один из самых спорных вопросов – что будет дальше с Соединенным королевством Великобритании. Эта структура включает в себя Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. В то время как Англия и Уэльс проголосовали за выход из ЕС, подавляющее большинство голосов в Шотландии и Северной Ирландии были за членство в блоке. Brexit коснется и их.

На декабрьских выборах в Шотландии подавляющее большинство мест (47 из 59) получила местная Шотландская национальная партия. Шотландцы хотят отделиться не от ЕС, а от самой Великобритании. Получив убедительное большинство, они снова потребовали провести референдум о независимости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон против. Он считает, что голосования о независимости могут проходить «лишь один раз в поколение». Последний раз голосование на эту тему было в 2014 году, и большинство шотландцев (55% против 45%) согласилось жить под властью Лондона.

29 января шотландский парламент проголосовал за проведение нового референдума о независимости.

Экономика

Brexit, как считают эксперты, приведет к тяжелым потерям для экономики Туманного Альбиона, поскольку сработает эффект масштаба. Англичане окажутся в роли обычной страны в окружении гигантов, таких как ЕС, США и Китай.

Лондону будет очень сложно сохранить статус финансового центра. А у Соединенного Королевства почти треть экономики в своей основе имеет финансовый сектор. Лондонская Биржа пока еще остается одной из ведущих финансовых площадок мира, но совершенно очевидно, что ЕС, Китай и США будут стремиться развивать свои финансовые рынки и делать так, чтобы деньги работали внутри их экономик. Это будет вести к тому, что приток денег в Англию будет неуклонно сокращаться.

Тенденция, которая зародилась после завершения Второй мировой войны, может усилиться. Великобритания превратится в затухающий старый финансовый центр, а ее место в мировом разделении труда будет потеряно.

В следующий за референдумом год британцы впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали. Усредненная дыра в семейном бюджете составила 900 фунтов, а в целом по стране — 25 млрд фунтов.

В 2017 году люди взяли кредитов на 80 млрд фунтов — это рекорд последнего десятилетия. А депозиты населения в банках прибавили всего 37 млрд — это минимальный прирост с 2011 года.

Такое поведение чревато проблемами для экономики в будущем, когда люди начнут возвращать долги и восстанавливать более привычное соотношение долга и накоплений. Для этого им придется сокращать потребление, а на него приходится две трети британской экономики.

Позитив

При этом половина британцев с воодушевлением ждет развода с Евросоюзом: реальные доходы населения возобновили рост вслед за занятостью — безработицы в стране почти нет.

Англичане могут противопоставить социал-демократическому Брюсселю свои либеральные взгляды и сделать свою экономику более свободной и открытой в сравнении с Европейским союзом. Камень преткновения в виде огосударствления экономики, о котором ЕС и Британия спорили, может стать конкурентным преимуществом Лондона.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600