Brexit ударил по деловым и потребительским настроениям в Великобритании

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Деловые и потребительские настроения в Великобритании в августе ухудшились на фоне опасений по поводу Brexit.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает Вести. Экономика со ссылкой на Lloyds.

Бизнес-барометр Lloyds Bank снизился до 1 процента с 13 процентов в июле, достигнув самого низкого уровня с декабря 2011 года. Деловая уверенность снизилась во всех регионах Великобритании.

Британские компании сталкиваются с возможностью Brexit без сделки, который, вероятно, повредит их цепочкам поставок. Замедление мировой экономики оказывает дополнительное давление на бизнес.

Между тем, индикатор потребительского доверия от исследовательской компании GfK достиг минимального уровня с середины 2013 года, что отражает усиление пессимизма в отношении экономики.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в августе снизился на 3 пункта относительно предыдущего месяца до минус 14 пунктов, оказавшись на уровне января 2019 года, который является минимальным с середины 2013 года.

«До тех пор пока Brexit не уйдет с первых полос газет, когда бы это ни произошло, потребителям простительно нервничать не только по поводу экономики в целом, но и по поводу своего финансового положения», — заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

ВВП Великобритании во II квартале неожиданно сократился впервые более чем за шесть лет.

Дальнейшее сокращение экономики в текущем квартале означало бы рецессию.

На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни отметил повышение вероятности «жесткого» выхода из состава Евросоюза, признав необходимость смягчения монетарной политики при подобном сценарии.

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