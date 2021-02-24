Британцам будут платить за отказ от поездок на машине

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Власти Великобритании начнут выплачивать владельцам наиболее загрязняющих окружающую среду автомобилей до 3 тыс. фунтов стерлингов ($4,2 тыс.), если они откажутся от своих машин и будут использовать общественный транспорт, велосипеды, электроскутеры, каршеринг или такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию газеты The Times.

Пилотная программа по сокращению пробок на дорогах и улучшению качества воздуха при поддержке правительства стартует весной этого года в Ковентри. Выплаты будут предложены владельцам автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, сошедшими с конвейера до 2016 и 2006 годов соответственно. Программа рассчитана на два года, по истечении которых будет оценена ее эффективность.