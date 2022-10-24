Британцы провели марш за возвращение в ЕС

Участники марша со всей Великобритании проделали многочасовой путь, чтобы принять в нем участие.

На Парламентской площади было видно много синих и желтых цветов: сторонники марша размахивали флагами ЕС и несли плакаты, например: «Brexit никогда не сработает», «За более низкие счета #rejoin the EU» и «We voted romaine».

Толпа освистала фотографии деятелей, показанных на большом цифровом экране, голосовавших за выход из ЕС, таких как Борис Джонсон, Прити Патель и Найджел Фарадж.

Напомним, 1 января 2021 года Великобритания окончательно покинула Евросоюз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС. Между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период, когда на королевство после Brexit распространялись те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена ЕС.