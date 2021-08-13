Британия эвакуирует своих граждан из Афганистана

Великобритания эвакуирует своих граждан, работающих в посольстве в Кабуле, из Афганистана. Так, Лондон направит в Афганистан 600 военных, пишет Sky News.

Военнослужащие будут отправлены на краткосрочный период и прибудут в Кабул уже в ближайшие дни.

«Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.