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Британия эвакуирует своих граждан из Афганистана

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Великобритания эвакуирует своих граждан, работающих в посольстве в Кабуле, из Афганистана. Так, Лондон направит в Афганистан 600 военных, пишет Sky News.

Военнослужащие будут отправлены на краткосрочный период и прибудут в Кабул уже в ближайшие дни.

«Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Тем временем власти Дании приняли решение эвакуировать в страну 45 граждан Афганистана, которые работали в датском посольстве в Кабуле, сообщает AP.

Они имеют право выехать в Европу вместе с женой или мужем и детьми. Эвакуироваться смогут и работавшие переводчиками для датских военных афганцы.

«Влияние «Талибана» растет. И события развиваются быстрее, чем многие предсказывали», — заявили в МИД Дании.

korrespondent.net

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