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Британия не намерена продлевать срок переходного периода после Brexit

Фото pixabay.com

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не собирается просить ЕС о продлении сроков переходного периода после Brexit. Об этом в понедельник, 4 ноября заявил официальный представитель правительства, сообщает Reuters.

«Британское правительство не будет продлевать переходный период, который начнется после вступления в силу соглашения о Brexit», — заявил чиновник.

Переходный период после Brexit, в течение которого Лондон и ЕС должны будут предметно согласовать детали будущего сотрудничества и заключить новое торговое соглашение, должен продлиться до 31 декабря 2020 года.

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Согласно условиям достигнутого сторонами 17 октября соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет. Как полагают многие британские политические обозреватели, на заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС может уйти много лет. Даже в случае победы Консервативной партии Бориса Джонсона на досрочных декабрьских выборах в британский парламент, премьеру будет крайне сложно закончить переговоры с ЕС за год.

28 октября Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.

В понедельник, 29 октября, Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

korrespondent.net

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