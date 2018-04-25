Британия не намерена продлевать срок переходного периода после Brexit

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Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не собирается просить ЕС о продлении сроков переходного периода после Brexit. Об этом в понедельник, 4 ноября заявил официальный представитель правительства, сообщает Reuters.

«Британское правительство не будет продлевать переходный период, который начнется после вступления в силу соглашения о Brexit», — заявил чиновник.

Переходный период после Brexit, в течение которого Лондон и ЕС должны будут предметно согласовать детали будущего сотрудничества и заключить новое торговое соглашение, должен продлиться до 31 декабря 2020 года.