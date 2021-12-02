Британия одобрила COVID-лекарство, потенциально действенное против Omicron

В Великобритании Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) одобрило препарат от коронавируса Сотровимаб на основе моноклональных антител. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 2 декабря.
«Еще одно лечение от COVID-19, Xevudy (Sotrovimab), сегодня было одобрено MHRA после того, как было признано безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и умеренной формой заболевания COVID-19, которые подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания», — сказано в сообщении.
Согласно результатам клинических испытаний, однократная доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматическими инфекциями.
В MHRA уточнили, что пока рано говорить, эффективен ли препарат против нового варианта Omicron. В то же время одна из компаний-разработчиков — GSK — заявила, что лекарство может быть эффективным против нового штамма.
Напомним, что ранее производитель первых COVID-таблеток понизил их эффективность. Лечение Молнупиравиром снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса не на 50%, а на 30%, признали в компании.korrespondent.net