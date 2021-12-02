Британия одобрила COVID-лекарство, потенциально действенное против Omicron

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В Великобритании Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) одобрило препарат от коронавируса Сотровимаб на основе моноклональных антител. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 2 декабря.

«Еще одно лечение от COVID-19, Xevudy (Sotrovimab), сегодня было одобрено MHRA после того, как было признано безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и умеренной формой заболевания COVID-19, которые подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания», — сказано в сообщении.

Согласно результатам клинических испытаний, однократная доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматическими инфекциями.