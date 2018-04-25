Британия официально отвергла продление переходного периода

Соединенное Королевство официально подтвердило, что не намерено продлевать переходный период в отношениях страны и Евросоюза в рамках Brexit. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи спецкомитета представителей ЕС и Великобритании.

«Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода», — сказал он. Еще европейский чиновник добавил, что Евросоюз остается открытым к возможности пролонгации.

В то же время канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Соединенного Королевства Майкл Гоув заявил следующее: «Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость», — сказал он.

Напомним, правительство Великобритании объявило о новом тарифном режиме после Brexit. Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания признали провал торговых переговоров.