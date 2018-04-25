Британия отменяет общий локдаун

На следующей неделе правительство Великобритании отменит общий локдаун и введет на трехуровневую систему местных карантинных ограничений, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что на следующей неделе общий карантин закончится, его заменит более жесткая трехуровневая система локальных ограничений, которая должна действовать до весны следующего года.
Так, магазины, парикмахерские и тренажерные залы откроются во всех зонах страны, спортивные мероприятия на открытом воздухе смогут посещать до 4 000 зрителей, согласно правительственному документу Зимний план COVID-19.
Пабы, бары и рестораны будут работать на вынос в местах, где введен третий — самый высокий уровень карантина.
В своем заявлении в Палату общин Джонсон отметил, что правительство сотрудничает с делегированными администрациями Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии по плану, который позволит людям увидеть своих родных на Рождество.
«Это будет все же тяжелая зима. Рождество не может быть нормальным, и к весне еще долгий путь», — сказал Джонсон.
Он отметил, что нужно продержаться в борьбе против вируса, пока на помощь не придут тестирования и вакцины.korrespondent.net