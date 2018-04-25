Британия отменяет общий локдаун

Пабы, бары и рестораны будут работать на вынос в местах, где введен третий — самый высокий уровень карантина.

В своем заявлении в Палату общин Джонсон отметил, что правительство сотрудничает с делегированными администрациями Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии по плану, который позволит людям увидеть своих родных на Рождество.

«Это будет все же тяжелая зима. Рождество не может быть нормальным, и к весне еще долгий путь», — сказал Джонсон.

Он отметил, что нужно продержаться в борьбе против вируса, пока на помощь не придут тестирования и вакцины.