Британия пересмотрит стратегию безопасности и обороны

В Великобритании в ближайшее время будет принято дополнительное законодательство «о противодействии враждебной деятельности иностранных государств». Об этом уведомила британская королева Елизавета II в обращении к обеим палатам парламента. Текст ее выступления распространила во вторник, 11 мая, канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

Как следует из документа, речь идет о законе о «противодействии государственным угрозам» (Counter-State Threats Bill), а также о законе о «телекоммуникационной безопасности» (Telecommunications (Security) Bill).

Комплексный пересмотр стратегий в области безопасности и обороны

Кроме того, британский кабмин в ближайшее время проведет комплексный пересмотр стратегий в области «безопасности, обороны, развития и внешней политики».

Королева Елизавета II напомнила, что власти запланировали «самое большое увеличение расходов» на содержание вооруженных сил Великобритании, что «предполагает продвижение программы модернизации и укрепление обязательств Соединенного Королевства перед НАТО».

Лондон нарастит порог ядерного потенциала

В середине марта премьер-министр Борис Джонсон объявил, что порог ядерного потенциала страны будет увеличен со 180 до 260 боеголовок, что, в частности, прописано в Обзоре оборонной и внешней политики страны после Брекзита. Это необходимо из-за «изменения среды безопасности и наличия большого спектра технологических и доктринальных угроз», говорилось в документе. На эти цели будет потрачена часть средств из 24 млрд фунтов (27,9 млрд евро), которые правительство планирует направить на модернизацию вооруженных сил.