Британия потратила более $5 млрд на подготовку к Brexit

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Правительство Великобритании потратило более $5 млрд на подготовку к выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Службы контроля за государственными средствами Великобритании.

«Государственные ведомства потратили более 4 млрд фунтов (более $5 млрд – ред.) на подготовку к выходу из ЕС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная сумма включает расходы на персонал, внешние консультации и рекламную кампанию. При этом в Службе контроля отметили, что не оценивают соотношение цены и качества.

По словам представителя ведомства, правительство предоставило «все необходимые средства» для обеспечения готовности страны к выходу из ЕС. Однако либеральные демократы утверждают, что «миллиарды фунтов были выброшены в попытке разгрести беспорядок Тори вокруг Brexit».