Британия разрешит смешивать COVID-вакцины

Фото lrv.lt

В Великобритании разрешат в редких случаях проводить COVID-вакцинацию разными препаратами, несмотря на отсутствие исследований о смешивании доз. Об этом сообщает Reuters.

Власти Британии заявили, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, в случае, если такой же дозы вакцины нет в наличии.

«Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации», — сказано в новых руководящих принципах.

В свою очередь глава отдела иммунизации в Минздраве Англии Мэри Рамзи сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

В то же время в новых правилах правительства сказано, что «нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются», но в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в «непосредственной группе высокого риска» или считается «маловероятным, что он снова приедет», ему могут быть введены другие вакцины.

Напомним, что ранее ВОЗ одобрила COVID-вакцину Pfizer. ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного применения. Это первая вакцина, внесенная в данный список с начала вспышки COVID-19.

Также сообщалось, что Moderna заявила о 94% эффективности своей вакцины. В исследовании приняли участие 30 тысяч добровольцев. При этом тяжелые формы COVID-19 наблюдались только у получивших плацебо.