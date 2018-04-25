Британия считает следующую неделю ключевой в переговорах по Brexit

Cледующая неделя — последняя, когда в переговорах по Brexit возможны проволочки. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопрос, каким является дедлайн в переговорах с Евросоюзом, сообщает Reuters в понедельник, 30 ноября.
«Это очень важный неделю, действительно последнюю неделю, когда еще возможны какие-то дальнейшие промедления», — сказал Рааб.
Он добавил, что переговоры пока сведены к двум последним основным вопросам, и сделка возможна, если ЕС проявит «определенный прагматизм».
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС после переходного периода Brexit.korrespondent.net