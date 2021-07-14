Британия сократит объемы помощи другим странам

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Британский парламент поддержал во вторник предложение правительства страны о сокращении объемов помощи иностранным государствам с 0,7% до 0,5% ВНП. Данную инициативу поддержали 333 депутата, против выступили 298. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправке, уже в этом году многие страны, которые годами получали финансовую помощь от Лондона, недополучат от королевства около шести млрд. долларов.

Сообщается, что расходы сократили из-за пандемии коронавируса, которая достатьчно сильно ударила по экономике Великобритании. В то же время, в правительстве уточняют, что данная мера будет временной и заявляют о готовности вернуться к прежнему уровню расходов после существенного сокращения объемов госдолга и необходимости в заимствованиях для пополнения бюджета.

Раскритиковала урезание расходов экс-премьер Великобритании (2016-2019) Тереза Мэй, которая сейчас является рядовым депутатом. По ее словам, урезание объемов помощи значительно ударит по бедным странам, из-а чего многие люди окажуться в «еще более катастрофическом положении, чем ныне». Поддержал ее и предшественник Мэй Дэвид Кэмерон.

В свою очередь, действующий глава правительства страны Борис Джонсон отметил, что такой шаг необходим в связи со сложной экономической ситуацией, и пообещал, что Минфин будет ежегодно рассматривать возможность возвращения к прежнему целевому показателю.

В кабмине акцентируют, что лишь 14 стран мира когда-либо направляли 0,7% ВНП или больше на оказание международной помощи, и обращают внимание на то, что в 2020 году только Германия потратила на помощь другим странам больше, чем Соединенное Королевство ($29 млрд против $19 млрд).