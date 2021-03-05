Британия в одностороннем порядке изменила условия протокола с ЕС по Северной Ирландии

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Правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие льготного периода, который действует в отношении ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе из Европейского союза. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министра по делам Северной Ирландии Брэндона Льюиса, передает ТАСС.

«В интересах супермаркетов и их поставщиков текущая схема временного передвижения сельскохозяйственных продуктов в Северную Ирландию будет действовать до 1 октября», — отмечается в сообщении. Изначально соглашение с ЕС предполагало, что льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки товаров в Ольстер, продлится до 1 апреля.