Британия ввела двухнедельный карантин для части приезжих

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С субботы в Великобритании вводят обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из Франции в связи с высоким уровнем заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шеппс, передает Reuters в пятницу, 14 августа.

В список также попали Нидерланды, Мальта и три другие страны. Испания и Бельгия уже были добавлены туда в предыдущие недели.

«Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос и Арубу из нашего списка туристических коридоров, чтобы снизить уровень инфицирования», — сказал Шеппс.

«Если вы прибудете в Британию после 4 утра субботы из этих пунктов назначения, вам нужно будет самоизолироваться в течение 14 дней», — пояснил министр.

Напомним, что в Чехии и Словакии говорят о начале второй волны коронавируса. В странах наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, там постепенно восстанавливают масочный режим и карантинные ограничения.

Также сообщалось, что в Румынии рекордное число заражений и смертей с начала эпидемии COVID-19. Всего с начала эпидемии в Румынии коронавирусом заразились 66,6 тысяч человек, более 31 тысяч — выздоровели, а 2860 — скончались.