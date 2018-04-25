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Британия вводит балльную иммиграционную систему для привлечения квалифицированных кадров

Фото pixabay.com

Великобритания запустит новую систему оценки профессиональных качеств иммигрантов в баллах для повышения уровня иностранной рабочей силы в стране. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении правительства,сообщает ТАСС.

«Мы положим конец свободному передвижению мигрантов, восстановим контроль над нашими границами… путем введения в Великобритании новой иммиграционной системы, основанной на баллах», — заявила министр внутренних дел Прити Пател. Она добавила, что такая инициатива позволит «привлечь самых ярких и лучших работников со всего мира, стимулировать экономический рост… и в полной мере реализовать потенциал страны».

Новая система начнет действовать 1 января 2021 года. Кандидатам будут начисляться баллы в зависимости от соответствия ряду критериев: оценивать предстоит навыки и квалификацию, уровень владения английским языком и тому подобное. Кроме того, для получения рабочей визы необходимо будет наличие предложения о трудоустройстве. Отмечается, что нововведение обеспечит одинаковый подход к гражданам Евросоюза и жителям стран, не входящих в него.

Подобная реформа призвана упростить доступ в страну высококвалифицированной рабочей силы при одновременном снижении общего притока мигрантов. Согласно оценкам, в настоящее время около 70% приехавших из государств ЕС на территории Соединенного Королевства не отвечают требованиям, которые будут предъявляться к высококвалифицированным профессионалам после вступления новой системы в силу.

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