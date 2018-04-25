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Британия вводит новые ограничения, они могут действовать полгода

Фото pixabay.com

Премьер-министр Великобритании заявил, что новые ограничения, которые правительство страны вводит из-за роста заболеваемости COVID-19, могут действовать еще полгода. Тем временем число скончавшихся от коронавируса людей в мире приближается к миллиону, а ситуация в Латинской Америке ухудшается, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире с начала пандемии превышает 31,2 миллиона человек, из них заболели и выздоровели 21 миллион. Скончавшихся уже около миллиона — их сейчас 965 тысяч.

Британский премьер Борис Джонсон во вторник рассказал в парламенте о введении в Англии новых карантинных ограничений. Вечером он повторит основные тезисы своего выступления в телевизионном обращении к нации.

Новые меры в Англии: пабы и рестораны будут закрываться ровно в десять вечера; обязательно обслуживание официантами; заказывать у бара повсеместно запрещается; по-возможности граждане должны работать из дома.

Другие части Великобритании — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — самостоятельно определяют свои карантинные меры.

«Мне жаль, что это коснется большой части бизнеса, но мы должны действовать», — сказал премьер. Таким образом в Англии, где уже нельзя собираться группами больше шести человек, ограничения усилят, однако на фоне жалоб малого бизнеса на серьезные потери из-за карантина правительство не пойдет на более жесткие карантинные меры.

Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. «Этот вирус стал явлением в нашей жизни. И я обязан сказать членам парламента и всей стране, что наша борьба с ним продолжится», — сказал премьер-министр.

В последние недели число заболевших COVID-19 в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, к октябрю в стране могут заболевать до 50 тысяч человек в день.

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