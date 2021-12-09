Британия вводит план Б для борьбы со штаммом Омикрон

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Власти Великобритании объявили о введении дополнительных ограничительных мер в связи с распространением в стране штамма коронавируса Омикрон. О так называемом плане Б объявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщило накануне ВВС.

«Становится все яснее, что штамм Омикрон распространяется гораздо быстрее предыдущего, Дельты, – заявил премьер. – Пока мы не можем утверждать, что Омикрон менее опасен… Он может привести к серьезному росту числа госпитализаций и, к сожалению, смертей».

В частности, со следующей недели в Англии будут введены COVID-паспорта, которые дадут носителям право посещать ночные клубы, концерты и другие публичные мероприятия. Аналогичные документы уже действуют в Шотландии. В сентябре власти рассматривали возможность ввести паспорта и в Англии, но отказались от этой идеи. Сейчас они необходимы для вылета из Британии.