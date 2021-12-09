Британия вводит план Б для борьбы со штаммом Омикрон

Власти Великобритании объявили о введении дополнительных ограничительных мер в связи с распространением в стране штамма коронавируса Омикрон. О так называемом плане Б объявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщило накануне ВВС.
«Становится все яснее, что штамм Омикрон распространяется гораздо быстрее предыдущего, Дельты, – заявил премьер. – Пока мы не можем утверждать, что Омикрон менее опасен… Он может привести к серьезному росту числа госпитализаций и, к сожалению, смертей».
В частности, со следующей недели в Англии будут введены COVID-паспорта, которые дадут носителям право посещать ночные клубы, концерты и другие публичные мероприятия. Аналогичные документы уже действуют в Шотландии. В сентябре власти рассматривали возможность ввести паспорта и в Англии, но отказались от этой идеи. Сейчас они необходимы для вылета из Британии.
Кроме этого, людям с понедельника рекомендуют по возможности работать дома. Ношение масок снова становится обязательным – теперь не только в транспорте, но и в большинстве общественных мест.
Также будет введено тестирование людей, контактировавших с заразившимися, и карантин для тех, кто заразился.
Как и прежде, заявил Джонсон, правительство будет принимать решения о дополнительных ограничительных мерах на основе четырех факторов:
- Действенности вакцин
- Тяжесть протекания болезни у заразившихся Омикроном
- Скорость распространения этого штамма
- Число госпитализаций
По словам медицинского консультанта правительства профессора Криса Уитти, до недавнего времени число госпитализаций падало, но сейчас стабилизировалось. Распространение Омикрона пока не сильно на него влияет – притока заразившихся новым штаммом в больницы по оценкам профессора стоит ждать через 2-3 недели.
Джонсон добавил, что ограничения будут отменены, как только станет понятно, что кампания по ревакцинации помогает одолеть новый вариант коронавируса.
Ранее японские ученые рассказали об особенностях штамма Омикрон. Он в 4,2 раза заразней чем Дельта, и может обходить врожденный иммунитет или выработанный после вакцин. Однако заболевание переносится легче.korrespondent.net