Британия выведет войска из Афганистана раньше, чем США

Правительство Британии намерено вывести из Афганистана почти весь свой контингент до того, как это сделают США. Об этом говорится в материале газеты Times, опубликованном в среду, 14 апреля.

Отмечается, что на территории ближневосточного государства пока остаются 750 британских военных. Их возвращение домой связано с тем, что без поддержки армии США миссия станет трудновыполнимой.

Кроме того, как указывает газета, военнослужащие Соединенного Королевства зависимы от американских военных баз и инфраструктуры в Афганистане.

Что касается академии в Кабуле, на базе которой британские военные тренируют афганских солдат, Британия, вероятно, передаст ее правительству Афганистана.

Накануне появилась информация, что президент США Джо Байден намерен полностью вывести американских военных из Афганистана до 11 сентября.