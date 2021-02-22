Британия хочет вакцинировать всех взрослых до 31 июля

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Британское правительство объявило в воскресенье, 21 февраля, что намерено сделать прививки первой дозой вакцины от коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля — на месяц раньше, чем было запланировано, сообщает АР.

Новая цель также направлена ​​на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующим заболеванием, получили прививки до 15 апреля, а не до 1 мая.