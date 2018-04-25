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Британия заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик

Photo by stephendarlington on Foter.com / CC BY-ND

Торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем по-прежнему в тупике. Об этом заявил министр кабинета министров Майкл Гоув, сообщает Reuters.

В частности, стороны не могут договорится по вопросам рыболовства, правил управления и разрешения споров.

«ЕС по-прежнему хочет брать на себя львиную долю рыболовства в наших водах — что просто несправедливо, учитывая, что мы покидаем ЕС», — сказал Гоув.

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Стороны пытаются договориться о торговом соглашении, чтобы избежать кризиса, когда Британия окончательно выйдет из ЕС через четыре недели.

«ЕС по-прежнему хочет, чтобы мы были привязаны к их образу ведения дел. ЕС сейчас оставляет за собой право в случае возникновения каких-либо споров наложить на нас некоторые действительно жесткие ограничения, и мы не думаем, что это справедливо», — отметил министр.

В ЕС ранее заявляли, что не ожидают заключения соглашения с Лондоном до саммита лидеров 10 декабря. Торговое соглашение должно быть утверждено парламентом Великобритании и Европарламентом.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС после переходного периода Brexit.

korrespondent.net

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