Британия заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик

Стороны пытаются договориться о торговом соглашении, чтобы избежать кризиса, когда Британия окончательно выйдет из ЕС через четыре недели.

«ЕС по-прежнему хочет, чтобы мы были привязаны к их образу ведения дел. ЕС сейчас оставляет за собой право в случае возникновения каких-либо споров наложить на нас некоторые действительно жесткие ограничения, и мы не думаем, что это справедливо», — отметил министр.

В ЕС ранее заявляли, что не ожидают заключения соглашения с Лондоном до саммита лидеров 10 декабря. Торговое соглашение должно быть утверждено парламентом Великобритании и Европарламентом.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС после переходного периода Brexit.