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Британские депутаты представят план по недопущению Brexit без сделки

Фото из открытых источников

Британские депутаты представят во вторник план по недопущению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Об этом в воскресенье в эфире телеканала Sky News заявил «министр финансов» теневого кабинета оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннелл, сообщает ТАСС.

«Не стоит недооценивать, насколько трудно принять закон в течение одной недели, премьер-министр это знает, именно поэтому он приостанавливает работу парламента. Депутаты с многолетним опытом работы теперь изучают, каким образом во вторник, среду и в четверг мы можем внести на рассмотрение законодательную меру, которая позволит нам предотвратить развитие сценария Brexit с отсутствием сделки без одобрения парламента. Соответствующий способ будет представлен во вторник», — сказал он.

«Законодательство рассчитано на то, чтобы гарантировать, что мы не выйдем [из ЕС] без сделки, что потребуется продление [статьи 50 Лиссабонского договора, в которой излагается механизм, с помощью которого страна может выйти из Евросоюза]. Честно говоря, продление — вторично. Мы просто должны помешать выходу без сделки», — отметил в эфире вещательной корпорации Би-би-си теневой «министр по вопросам Brexit» Кир Стармер, подчеркнув, что цель депутатов — сделать так, чтобы «парламент мог сказать свое последнее слово» по вопросу Brexit.

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о «бэкстопе» (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

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