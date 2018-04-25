Британские дипломаты пересядут на электромобили

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Британскую дипломатическую службу хотят сделать самой «зеленой» в мире — все дипломаты страны пересядут на электромобили. Об этом заявил заместитель главы МИД Великобритании Саймон Макдональд.

В качестве «дипломатического» электрокара выбран кроссовер Jaguar I-Pace. Эти автомобили к апрелю следующего года будут направлены в 30 дипломатических представительств Великобритании по всему миру — от Рио-де-Жанейро до Москвы.

К 2022 году в автопарке МИД Британии должно быть 25% автомобилей с нулевым выбросом, а к 2030 году автопарк должен быть на 100% экологически чистым, пишет ТАСС.

Кроме этого, на зданиях британских дипмиссий будут установлены солнечные батареи, а дипломаты полностью откажутся от использования пластиковой посуды.