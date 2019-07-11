Британский музей вернет награбленные артефакты

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Лондонский музей заявил, что древние артефакты из Ирака и Афганистана, контрабандой вывезенные за десятки лет военных конфликтов, будут возвращены в страны их происхождения после соответствующей оценки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт www.golosislama.com, британский музей сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе с пограничными службами Великобритании и столичной полицией, с целью вернуть артефакты, вывезенные контрабандно в последние периоды конфликта. «К сожалению, эта работа сейчас важнее, чем когда-либо», — сказал Хартвиг Фишер, директор музея.

Среди важных артефактов, которые должны быть отправлены обратно в Ирак, находятся 154 месопотамских текста, написанные на глиняных табличках клинописным шрифтом — одной из самых ранних систем письма — изъятые при въезде в 2011 году. Таблички были созданы между VI и IV веками до хр.э.

«Британский музей активно сотрудничал с правоохранительными органами для выявления и возврата предметов, похищенных из Ирака и Афганистана во время недавних конфликтов, и это просто замечательные примеры», — сказал Фишер о редких артефактах. Они будут переданы Музею Ирака в Багдаде, который является частью Государственного совета по древностям и наследию Ирака.

Британский музей также разработал совместный проект с учеными-классицистами, коллекционерами, дилерами и правоохранительными органами, целью которого является выявление и возврат артефактов в Египет и Судан. Схема выявила почти 700 незаконных артефактов, похищенных и вывезенных из двух стран за последний год.

«Все эти проекты и многое другое, что Британский музей делает по всему миру, имеет для нас первостепенное значение», — сказал Фишер.

Однако музей подвергся критике за то, что он не собирается возвращать некоторые спорные предметы в страны происхождения, в частности мрамор Парфенона, также известный как мрамор Элгина, на который давно претендует Греция.

Кроме того, объявление прозвучало на фоне нынешнего конфликта между Великобританией и Египтом после того, как 3000-летний артефакт фараона Тутанхамона был продан в Лондоне за 6 миллионов долларов, несмотря на жесткую оппозицию из Каира.