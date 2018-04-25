Британский туроператор Thomas Cook начал процедуру ликвидации

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Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook объявила о банкротстве .

Летом 2019 года руководству Thomas Cook удалось согласовать план спасения фирмы, предложенный китайской Fosun Tourism Group. Она предоставит 508 млн евро в обмен на 75% акций в Thomas Cook и 25% авиакомпании группы. Еще 508 млн евро обещали банки-кредиторы.

22 сентября представители Thomas Cook проводят переговоры с акционерами и кредиторами, чтобы добиться реструктуризации долга. Банки потребовали от компании мобилизовать 220 миллионов фунтов наличными, заявляя, что в противном случае ей придется объявить себя банкротом.

Сегодня компания объявила о начале процедуры ликвидации.

«Несмотря на многочисленные попытки, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами. Совет директоров компании пришел к выводу, что единственным вариантом является принудительная ликвидация», — говорится в заявлении туроператора.

Сотни тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран. Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тыс. клиентов туроператора, из которых 160 тыс. — британцы. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время.

Thomas Cook Group – наследница знаменитой туристической фирмы «Томас Кук и сын», основанной в Великобритании в 1841 году. На протяжении многих десятилетий ее название было синонимом путешествий. Сейчас в компании работает 22 тысячи сотрудников, из них 9 — британцы. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов.

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