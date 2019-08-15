TOP,Сегодня в мире

Британским военным летчикам разрешили отпускать бороду

Фото pixabay.com

Представителям Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) впервые в истории разрешили отпускать бороду. Об этом сообщило ВВС.

«Этот шаг будет способствовать открытости, поможет расширить кадровый резерв и сохранить наш высококвалифицированный персонал», – цитирует агентство заявление RAF.

Отмечается, что правило, которое вступит в силу 1 сентября, разрешает военнослужащим носить «опрятную, аккуратно подстриженную густую бороду». В то же время неухоженные или жиденькие бороды – неприемлемы.

Что же касается остальной британской армии, где разрешены только усы, здесь правила внешнего вида персонала пересматриваться не будут. Отращивать бороды можно будет исключительно по оперативным причинам, например, во время секретных операций.

Как известно, в свое время принцу Гарри, чтобы надеть форму военного летчика на свадьбу, пришлось просить специальное разрешение, поскольку он носит бороду.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Г.Науседа сожалеет о решении Латвии покупать электроэнергию у Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Каждый пятый британец запасается лекарствами и продуктами перед Brexit

Подробнее...
default image
А. Меркель: ЕС должен наблюдать, чтобы БелАЭС соответствовала стандартам безопасности

Подробнее...
default image
Европейцы с оптимизмом смотрят в будущее Евросоюза

Подробнее...
default image
Латыши будут продавать электроэнергию с БелАЭС в обход Литвы

Подробнее...
default image
В Испании намерены ужесточить антитабачный закон

Подробнее...
default image
Р.Масюлис не видит возможности для А.Вайткуса вернуться на госпредприятие

Подробнее...
default image
Британским военным летчикам разрешили отпускать бороду

Подробнее...
default image
В.Бакас выступил с инициативой преследования судей, подозреваемых в коррупции

Подробнее...
default image
Количество животных в лесах сократилось в два раза

Подробнее...
default image
Г. Науседа встретился с А. Меркель, чтобы обсудить оборону и повестку дня ЕС

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО

Подробнее...
default image
Меркель подтвердила свой уход из политики

Подробнее...
default image
Литовские компании не нарушили санкции ЕС против России

Подробнее...
default image
В Британии выпустят монету в честь Brexit

Подробнее...
default image
Г.Науседа об автомобильном налоге: надо начинать с налога на роскошь

Подробнее...
default image
Грецию охватили лесные пожары

Подробнее...
default image
Пилоты Ryanair обещают провести забастовку

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис о Р.Масюлисе: не было другого министра с таким количеством проблем в отрасли

Подробнее...
default image
В Эстонии освободят от подоходного налога пособие многодетным семьям

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.