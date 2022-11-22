TOP,Сегодня в мире

Британское правительство рассматривает возможность снятия торговых барьеров с ЕС

Фото flickr.com/Zara Farrar/HM Treasury

Правительство Великобритании планирует налаживать экономические отношения по примеру Швейцарии, где с помощью двусторонних договоренностей страна имеет доступ к единому европейскому рынку. Об этом пишет The Times.

Как утверждает издание, канцлер Британии Джереми Хант дал понять, что правительство Риши Сунака планирует отказаться от подхода, принятого Борисом Джонсоном, и устранить подавляющее большинство торговых барьеров. Но кроме торговли швейцарская модель предполагает более либеральную миграцию в ЕС. Однако британские чиновники отметили, что эти договоренности не будут касаться возвращения свободного перемещения граждан по территории ЕС.

реклама

Данная новость уже вызвала волну недовольства среди поклонников Brexit. Так бывший британский министр и ключевой переговорщик по Brexit лорд Дэвид Фрост назвал это решение неприемлемым.

“Любой подход, требующий от Соединенного Королевства согласования с правилами ЕС, чтобы получить торговые преимущества, будь то в рамках швейцарского подхода или любого другого, был бы совершенно неприемлем”, – сообщил Фрост.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *