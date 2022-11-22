Британское правительство рассматривает возможность снятия торговых барьеров с ЕС

Фото flickr.com/Zara Farrar/HM Treasury

Правительство Великобритании планирует налаживать экономические отношения по примеру Швейцарии, где с помощью двусторонних договоренностей страна имеет доступ к единому европейскому рынку. Об этом пишет The Times.

Как утверждает издание, канцлер Британии Джереми Хант дал понять, что правительство Риши Сунака планирует отказаться от подхода, принятого Борисом Джонсоном, и устранить подавляющее большинство торговых барьеров. Но кроме торговли швейцарская модель предполагает более либеральную миграцию в ЕС. Однако британские чиновники отметили, что эти договоренности не будут касаться возвращения свободного перемещения граждан по территории ЕС.