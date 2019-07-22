British Airways и Lufthansa прервали полеты в Каир

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Авиакомпания British Airways прервала полеты в Каир на неделю.

По заявлению авиакомпании, этот шаг предпринят для того, чтобы произвести оценку ситуации в сфере безопасности в Египте.

Не сообщается, что стало поводом к такому шагу. «Рейсы прекращены в качестве временной меры безопасности. Мы не готовы допускать даже минимального риска в сфере безопасности», — говорится в заявлении компании.

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности, сообщил телеканал ARD. Информацию также подтвердил представитель компании, однако причины приостановки комментировать отказался.

По предварительным данным, Lufthansa намерена возобновить полеты в воскресенье, 28 июля.