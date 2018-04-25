Брюссель готовится к экономическому спаду

«Сейчас мы не можем дать новый прогноз, он будет в мае. Но исходя из моделей наших расчетов очень вероятно, что рост Еврозоны и всего ЕС в этом году будет отрицательным, причем, спад может оказаться весьма существенным «, — заявил после пресс-конференции фон дер Ляйен руководитель генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии Маартен Вервей.

Кредиты и госпомощь бизнесу

Из бюджета ЕС, которым распоряжается Еврокомиссия, на поддержку пострадавших от пандемии предприятий выделят 1 млрд евро. Эти средства пойдут на гарантии банкам с тем, чтобы они не отказывали в кредитах малому и среднему бизнесу. В Еврокомиссии надеются, что благодаря этим гарантиям предприятия смогут получить кредиты на общую сумму в 8 млрд евро. В Брюсселе обещают выделить деньги уже в ближайшие недели.

В то же время в Еврокомиссии указывают на то, что бюджет ЕС — сравнительно небольшой. Поэтому основную помощь пострадавший вследствие коронавируса бизнес должен будет получать из средств стран — членов ЕС. Правила Евросоюза оставляют полную свободу национальным правительствам оказывать поддержку отечественному бизнесу, например, вводить отсрочку на уплату налога на добавленную стоимость. Никто также не запрещает правительствам помогать потребителям, к примеру, возмещать им расходы за билеты на отмененные мероприятия или авиарейсы.

А вот поддержка конкретным компаниям требует согласования с Брюсселем. Но фон дер Ляйен обещает «максимальную гибкость». Еврокомиссия уже дала свое согласие на первый случай оказания такой государственной помощи — правительство Дании выделяет 12 миллионов евро на компенсацию организаторам массовых мероприятий, отмененных из-за коронавируса SARS-CoV-2. В Брюсселе обещают рассматривать подобные запросы в течение 24 часов.



Чрезвычайные бюджетные расходы

В ЕС действуют жесткие правила поддержки бюджетной дисциплины. Но и в этой сфере Еврокомиссия обещает «полную гибкость». Национальные правительства, в частности, смогут выделять средства по статье «чрезвычайные расходы» на поддержку систем здравоохранения и пострадавших секторов экономики, прежде всего транспорта и туризма.

Для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса Еврокомиссия предлагает, кроме того, выделить на дополнительные инвестиции 37 млрд евро. Эти средства, однако, заложены в бюджете ЕС на поддержку слаборазвитых регионов. Чтобы перенаправить деньги на другие цели, необходимо согласие Совета ЕС и Европарламента. Но когда евродепутаты смогут собраться для принятия решения, неизвестно: мартовскую пленарную неделю они сократили до одного дня, а все голосования отменили.