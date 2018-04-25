default image
Брюссель готовится к экономическому спаду

Подробнее...
default image
Кабмин думает о переговорах с Польшей об открытии дополнительного погранперехода

Подробнее...
default image
Очереди на границе Литвы и Польши выросли до 30 км, застряли порожние фуры

Подробнее...
default image
Застрявшие на границе Германии и Польши литовцы блокируют дорогу

Подробнее...
default image
Названо число излеченных от коронавируса в мире

Подробнее...
default image
Вниманию посетителей консульского отдела Посольства России в Литве

Подробнее...
default image
Сейм планирует принять проекты кабмина по коронавирусу и уйти на карантин

Подробнее...
default image
Правительственный план поддержки бизнеса: 10 важнейших мер

Подробнее...
default image
В Эстонии на сегодняшний день зафиксировано 135 случаев заражения новым коронавирусом

Подробнее...
default image
Кабмин утвердит план поддержки бизнесу, призывает не увольнять работников

Подробнее...
default image
Интерпол предупреждает об активизации мошенников вокруг коронавируса

Подробнее...
default image
Реагентов на коронавирусные пробы Литва имеет на эту и часть следующей недели

Подробнее...
default image
Ватикан: пасхальные службы будут проходить без присутствия верующих

Подробнее...
default image
Минздрав разрешил создать мобильные пункты проверки на коронавирус

Подробнее...
default image
ЕС предложит мигрантам по две тысячи евро для возвращения домой

Подробнее...
default image
А.Верига: зафиксированы еще три новых случая заражения коронавирусом

Подробнее...
default image
Количество рейсов над Литвой сократилось на одну пятую

Подробнее...
default image
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Польше увеличилось до 119

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: 2 тыс. граждан не могут вернуться в Литву, больше всего их в Испании

Подробнее...
default image
В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 30 человек

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Брюссель готовится к экономическому спаду

Фото из открытых источников

В Еврокомиссии ожидают, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 неизбежно приведет к экономическому спаду в ЕС. В Брюсселе готовят меры для смягчения негативных последствий.

Еврокомиссия представила меры, которые она намерена принять, чтобы уменьшить негативные экономические последствия пандемии коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Пакет мер в пятницу, 13 марта, представили в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и два ее заместителя — Маргрете Вестагер и Валдис Домбровскис.

«Коронавирус — испытание для нас всех. Это беспрецедентный вызов не только для наших систем здравоохранения, но и для наших экономик. Я уверена, что ЕС сможет выстоять», — заявила фон дер Ляйен. По ее словам, этот шок временный, но следует сделать все, чтобы его влияние было минимальным и по возможности краткосрочным.

В ЕС будет рецессия

По прогнозу Еврокомиссии, сделанному в феврале, в этом году экономика ЕС должна была бы вырасти на 1,4 процента. Теперь же в Брюсселе ожидают, что из-за коронавируса такого роста не будет.

реклама

«Сейчас мы не можем дать новый прогноз, он будет в мае. Но исходя из моделей наших расчетов очень вероятно, что рост Еврозоны и всего ЕС в этом году будет отрицательным, причем, спад может оказаться весьма существенным «, — заявил после пресс-конференции фон дер Ляйен руководитель генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии Маартен Вервей.

Кредиты и госпомощь бизнесу

Из бюджета ЕС, которым распоряжается Еврокомиссия, на поддержку пострадавших от пандемии предприятий выделят 1 млрд евро. Эти средства пойдут на гарантии банкам с тем, чтобы они не отказывали в кредитах малому и среднему бизнесу. В Еврокомиссии надеются, что благодаря этим гарантиям предприятия смогут получить кредиты на общую сумму в 8 млрд евро. В Брюсселе обещают выделить деньги уже в ближайшие недели.

В то же время в Еврокомиссии указывают на то, что бюджет ЕС — сравнительно небольшой. Поэтому основную помощь пострадавший вследствие коронавируса бизнес должен будет получать из средств стран — членов ЕС. Правила Евросоюза оставляют полную свободу национальным правительствам оказывать поддержку отечественному бизнесу, например, вводить отсрочку на уплату налога на добавленную стоимость. Никто также не запрещает правительствам помогать потребителям, к примеру, возмещать им расходы за билеты на отмененные мероприятия или авиарейсы.

А вот поддержка конкретным компаниям требует согласования с Брюсселем. Но фон дер Ляйен обещает «максимальную гибкость». Еврокомиссия уже дала свое согласие на первый случай оказания такой государственной помощи — правительство Дании выделяет 12 миллионов евро на компенсацию организаторам массовых мероприятий, отмененных из-за коронавируса SARS-CoV-2. В Брюсселе обещают рассматривать подобные запросы в течение 24 часов.

Чрезвычайные бюджетные расходы

В ЕС действуют жесткие правила поддержки бюджетной дисциплины. Но и в этой сфере Еврокомиссия обещает «полную гибкость». Национальные правительства, в частности, смогут выделять средства по статье «чрезвычайные расходы» на поддержку систем здравоохранения и пострадавших секторов экономики, прежде всего транспорта и туризма.

Для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса Еврокомиссия предлагает, кроме того, выделить на дополнительные инвестиции 37 млрд евро. Эти средства, однако, заложены в бюджете ЕС на поддержку слаборазвитых регионов. Чтобы перенаправить деньги на другие цели, необходимо согласие Совета ЕС и Европарламента. Но когда евродепутаты смогут собраться для принятия решения, неизвестно: мартовскую пленарную неделю они сократили до одного дня, а все голосования отменили.

freecity.lv

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600