Брюссель ограничит оплату наличными

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Еврокомиссия представила планы по борьбе с отмыванием средств, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. Пакет предусматривает принятие нескольких новых законов, один из которых существенно ограничит оборот наличных во всех государствах ЕС.

Предполагается, что потолок в рамках одной транзакции составит 10 000 евро. Сегодня подобные ограничения приняты в 18 из 27 стран-членов ЕС, а требования местных законодательств значительно отличаются друг от друга. Минимальное действует в Греции, где можно оплачивать наличными сделки в пределах 500 евро, максимум – 15 тысяч – разрешён в Хорватии. В Германии предела хождению наличных нет в принципе, как и в Австрии, Люксембурге и на Кипре. Государствам, где действуют более строгие нормы оплаты наличными, будет позволено их сохранить, остальным – придётся снизить или ввести.

Еврокомиссия предполагает, что новые законы позволят «предусмотреть механизмы, чтобы особые ситуации не исключали потребности граждан воспользоваться финансовой системой» – то есть какие-то лазейки в законах сохранятся, вероятно, для сделок между частными лицами и для тех, у кого нет банковского счёта, может быть, сопряжённые с необходимостью объяснить происхождение денег. Кроме того, будет регламентировано хождение на территории сообщества криптовалют, которые пока позволяют производить операции анонимно, тогда как открытие обычного счёта без указания несущего за него ответственность физического или юридического лица в ЕС уже давно невозможно. «Предусмотренные новые меры не приведут к отказу от операций с наличными или сокращению возможностей оплаты», – обещает комиссар Еврокомиссии по финансовым вопросам Мэйрид Макгиннесс.

Недавние проверки Европейской счётной палаты выявили значительную потребность в регулировании оборота наличных по всему сообществу. Две трети государств имеют ограничения – вопреки им, нынешняя система имеет много слабостей, особенно в том, что касается координации усилий нескольких стран при отслеживании подозрительных транзакций. «Любой скандал, связанный с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов – лишний, – не сомневается вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, курирующий вопросы торговли. – Одновременно это и сигнал, чтобы закрывать сохранившиеся в финансовой системе прорехи».

В последние годы громких скандалов в ЕС, связанных с хождением наличных, было немало. Афера вокруг крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank, чей эстонский филиал отмыл около 200 млрд долларов США из подозрительных источников – в основном российского происхождения, – затронула и многие другие банки Скандинавии и Балтии. Латвийский банк ABLV в 2018 году и вовсе пришлось ликвидировать после того, как ему предъявили обвинения в систематическом отмывании средств американские контрольные органы. Проблемы в связи с похожими претензиями возникли в недавнем прошлом у ING – крупнейшей банковской группы Нидерландов. Причины всех скандалов схожие: не сработали ни предусмотренные ЕС контрольные механизмы, ни действующие законы.

Противники ограничения хождения наличных сомневаются, что потолок станет эффективным инструментом в борьбе с криминалом или террором. «Нет ни одного достоверного исследования, указывающего, что порог оплаты наличными помогает бороться с отмыванием средств», – отметил член правления Федерального банка Германии Йоханнес Беерман .

Европейская счётная палата оценивает ежегодный объём операций с наличными, в результате которых в ЕС легализуется неправомочно накопленный капитал, в десятки миллиардов евро – дать более точную оценку хождению «чёрных» евро сложно. Полицейская служба Европол утверждает, что объём нелегального капитала достигает сотен миллиардов. Руководители профильных организаций и контрольных органов ЕС настаивают на расширении полномочий и унификации требований, единых для всех членов сообщества.

Предыдущие рамочные соглашения не привели к тому, что все члены Евросоюза ввели их в местное законодательство на достаточном уровне. Решительное изменение по сравнению с прошлым – нынешняя законодательная инициатива Еврокомиссии получила статус предписания, что автоматически и сразу делает её действующим законом, начать применять который в обозримом будущем – обязанность всех членов ЕС. Однако будет ли реально введено ограничение в 10 000 евро, зависит от дальнейших консультаций в Европарламенте и между членами ЕС, ряд которых уже выразили недовольство проектом реформы.

Приведению требований Еврокомиссии к единому знаменателю должно послужить и создание нового европейского ведомства для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которое также предусматривают нововведения. Как один из возможных городов для размещения штаб-квартиры нового ведомства рассматривается Франкфурт-на-Майне, хотя противники концентрации регуляторов на территории одной страны заявили, что работать оно сможет из любой точки Европы (в Гессене уже базируется Европейский Центробанк и ряд других финансовых организаций ЕС). Главное – чтобы новые требования применялись в едином порядке; сейчас из-за местных особенностей отмывание капитала сконцентрировано в тех странах, где предыдущие требования Евросоюза были приняты не в полном объёме или не соблюдались последовательно.