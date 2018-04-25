Будапешт, Прага и Варшава непоколебимы перед угрозами Европейского суда

Генеральный адвокат Европейского суда выступил с заявлением, в очередной раз обвинив Венгрию, Чехию и Польшу в том, что те не выполнили свои обязательства перед Евросоюзом в вопросе принятия своей доли беженцев.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти три восточновропейские страны долгое время отказываются участвовать в размещении у себя прибывающих в ЕС беженцев.
Напомним, что в 2015 году Брюссель предложил распределить по системе квот 160 тыс. мигрантов, скопившихся в Италии и Греции, но три вышеназванные страны отказались разделить ношу с другими партнерами по ЕС, сославшись на соображения безопасности и необходимость сохранения сложившейся этнической демографии и самобытности обществ.
Европейский суд подверг критике решение Будапешта, Праги и Варшавы, признав, в то же время, наличие у них легитимных интересов из области национального суверенитета. В то же время, генеральный адвокат суда счел, что эти интересы можно защищать менее дискриминационными мерами.
В скором времени в Люксембурге будет принято окончательное решение по поводу позиции этих трех стран.
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