Будапешт, Прага и Варшава непоколебимы перед угрозами Европейского суда

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Генеральный адвокат Европейского суда выступил с заявлением, в очередной раз обвинив Венгрию, Чехию и Польшу в том, что те не выполнили свои обязательства перед Евросоюзом в вопросе принятия своей доли беженцев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти три восточновропейские страны долгое время отказываются участвовать в размещении у себя прибывающих в ЕС беженцев.

Напомним, что в 2015 году Брюссель предложил распределить по системе квот 160 тыс. мигрантов, скопившихся в Италии и Греции, но три вышеназванные страны отказались разделить ношу с другими партнерами по ЕС, сославшись на соображения безопасности и необходимость сохранения сложившейся этнической демографии и самобытности обществ.