Будет предложено открыть в Литве магазины, разрешить косметические процедуры

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Кроме открытия центров лыжного спорта на открытом воздухе, правительству предлагается разрешить работу магазинов с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги, сообщили министры в понедельник.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, в среду на рассмотрение правительства будет вынесено решение об открытии магазинов товаров не первой необходимости, у которых есть отдельный вход, разрешить предоставление услуг красоты.

«Мы хотим предложить правительству, чтобы могли работать не только магазины, торгующие продуктовыми товарами, но и прочие магазины товаров не первой необходимости, если у них есть отдельный вход с улицы, и они могут соответственно ограничивать потоки покупателей. Также мы бы хотели предложить разрешить предоставление определенных услуг, а именно косметологических, но, несомненно, при обеспечении ограниченного количества людей при одновременном присутствии», – сказал А. Дулькис.