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Будет предложено открыть в Литве магазины, разрешить косметические процедуры

Фото pixabay.com

Кроме открытия центров лыжного спорта на открытом воздухе, правительству предлагается разрешить работу магазинов с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги, сообщили министры в понедельник. 

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, в среду на рассмотрение правительства будет вынесено решение об открытии магазинов товаров не первой необходимости, у которых есть отдельный вход, разрешить предоставление услуг красоты. 

«Мы хотим предложить правительству, чтобы могли работать не только магазины, торгующие продуктовыми товарами, но и прочие магазины товаров не первой необходимости, если у них есть отдельный вход с улицы, и они могут соответственно ограничивать потоки покупателей. Также мы бы хотели предложить разрешить предоставление определенных услуг, а именно косметологических, но, несомненно, при обеспечении ограниченного количества людей при одновременном присутствии», – сказал А. Дулькис.

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В данный момент в стране закрыто большинство магазинов, мест отдыха и спорта, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, запрещены собрания, как на дому, так и в общественных местах. 

Карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями в данный момент действуют до марта.

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