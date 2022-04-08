Будьте бдительны – скрученный пробег!

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В странах Балтии на авторынке стремительно растет сегмент подержанных автомобилей, представители сертифицированных автоцентров предупреждают покупателей о необходимости быть осторожными при покупке автомобиля у частного лица. Согласно исследованию, проведенному онлайн-платформой «carVertical», пятую часть подержанных автомобилей (18,3%) в Литве пытаются продать, подделывая данные о пробеге. При покупке такого автомобиля его стоимость не соответствует техническому состоянию.

Во время исследования в «carVertical» оценили более 900 000 продаваемых автомобилей в Европе и США. В Центральной и Восточной Европе выявлено наибольшее количество случаев подделки пробега, при этом на Латвию приходится самый высокий процент автомобилей со скрученным пробегом — (24,08%), за ней следуют Румыния (19,83%), Эстония (18,95%) и Литва (18,34%), сообщается в пресс-релизе компании.

Статистика показывает, что жители стран Балтии чаще выбирают покупку подержанных автомобилей, и эта тенденция особенно заметна в Литве. Данные, собранные компанией «AutoTyrimai», показывают, что в 2021 г. подержанных автомобилей в Литве было в шесть раз больше, чем новых, соответственно, 146 625 и 26 100. В Латвии количество подержанных и новых автомобилей составляет 54 152 и 15 880, а в Эстонии — 28 996 и 25 492.

Изида Геркен, генеральный директор «Moller Auto Baltic», подтверждает, что цена является основной причиной решения о покупке подержанного автомобиля. «Покупатели, ищущие новые автомобили, учитывают тот факт, что даже после очень короткого периода использования стоимость их автомобиля будет падать. Если мы посмотрим на рынок подержанных автомобилей, то в таком случае цена падает относительно меньше — если водитель выберет немного подержанный автомобиль и будет ответственно за ним ухаживать, его стоимость через несколько лет останется примерно такой, какой она была на момент покупки», — говорит И. Геркен.

В автосалонах в основном продаются автомобили с пробегом, автомобили, которые являются первоначальным взносом в покупку нового транспортного средства, а также автомобили, купленные на аукционах или используемые в автосалонах для демонстрации.

И. Геркен подчеркивает, что у автомобилей, приобретенных в сертифицированных автосалонах, больше преимуществ: «Независимо от того, выбираете ли вы новый или подержанный автомобиль, вы можете быть уверены в исправном техническом состоянии автомобиля. Даже подержанные автомобили зачастую имеют гарантию и более гибкие условия выплаты».

Ассортимент подержанных автомобилей «Moller Auto» – один из самых больших в странах Балтии. В автосалонах представлено более 400 автомобилей «Volkswagen», «Audi», «Škoda» и других марок. Возраст этих автомобилей колеблется от полугода до 10 лет.