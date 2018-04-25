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Будущая глава ЕК намерена увеличить расходы на внешнеполитическую деятельность ЕС

Фото /Christian CREUTZ / European Union 2019 — Source : EP

Будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления во вторник на Парижском форуме мира заявила о планах увеличить расходы на внешнеполитическую деятельность Евросоюза на 30%, сообщает ТАСС.

«Я хочу, чтобы ЕС обладал возможностями для по-настоящему геополитической роли: от внешней политики до торговли, от гуманитарной помощи до безопасности. Поэтому в рамках нового проекта бюджета я хочу, чтобы Европа увеличила затраты на внешнюю деятельность на 30% по сравнению с тем, что мы делаем сейчас», — заявила она.

Согласно данным Евростата, бюджет Европейской внешнеполитической службы ЕС в 2018 году составил €678,5 млн. В эту сумму не входят средства, выделяемые ЕС в качестве гуманитарной помощи зарубежным странам.

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