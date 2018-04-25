Будущая зампредседателя Еврокомиссии выступила против «Северного потока — 2»

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Будущая зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер выступила против реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом она заявила в интервью немецкой газете Zeit, выдержки из которого в среду опубликовала электронная версия издания.

Строительство второго газопровода по дну Балтийского моря «не имеет смысла», считает Вестагер. Она утверждала, что «Северный поток — 2» — это «не европейский проект».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры «Газпрома» профинансируют 50% проекта. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

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