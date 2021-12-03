Будущее без удобрений «Беларуськалия»

По данным BNS, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис во время посещения США в октябре обсудил с представителями Казначейского департамента вопросы применения санкций, что и было основной целью его визита в США.

Сам министр не комментирует встречу, но говорит, что с санкциями США много неопределенностей, в отличие от европейских, и страны сами должны оценивать риски.

«Европейские санкции ясны, а вот по санкциям США ведется много дискуссий. Кроме того, многое может измениться за один день, США и ЕС могут ввести новые санкции, если ничего не изменится у нас по соседству (в Беларуси. – Ред.)», – сказал BNS М. Скуодис.

Потери Lietuvos geležinkeliai

Если продукцию «Беларуськалия» перестанут транспортировать через Литву, государственная литовская железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai потеряет около четверти своего грузопотока.

Генеральный директор ж/д компании Мантас Бартушка отмечает, что формально санкции OFAC (Бюро контроля над иностранными активами Казначейского департамента США, англ. The Office of Foreign Assets Control) не действуют в отношении литовских компаний, как объяснили Lietuvos geležinkeliai сами представители OFAC.

«В ходе беседы нас заверили и разъяснили, что в нынешнем объеме санкций, если американские субъекты не участвуют в цепочке поставок, то санкции не действуют (в отношении литовских компаний. – Ред.)», — сказал BNS М. Бартушка.

Кроме того, по его словам, «Беларуськалий» рассчитывается с литовскими железными дорогами в евро, а не в долларах США.

Источники BNS отмечают, что многое будет зависеть от одного из крупнейших покупателей удобрений «Беларуськалия» – компании Yara, которая приобретет около 2 миллионов тонн в год, она якобы склонна продолжать закупку белорусских удобрений, которые транзитом транспортируются через Литву и Клайпедский порт.

Официального комментария Yara получить не удалось, но, насколько известно BNS, она все еще оценивает риски и не приняла окончательного решения.

Буферный период может быть дольше

По мнению некоторых экспертов и людей, знакомых с ситуацией, вполне вероятно, что белорусские удобрения будут некоторое время провозиться через Литву и после 8 декабря, но в следующем году транзит прекратится.

«Возможно, этим днем не станет 8 декабря. Некоторые сделки могли уже состояться, какие-то авансовые платежи могли быть сделаны, и этот буферный период может быть дольше», – сказал глава Клайпедского порта Альгис Латакас.

«Ничто не перестанет следовать 8 декабря», – отметил BNS другой источник на условиях анонимности.

А. Латакас же убежден в том, что удобрений «Беларуськалия» со следующего года в литовском порту не будет.

По словам министра транспорта Марюса Скуодиса, в настоящее время проводится оценка нескольких сценариев воздействия санкций на государственный бюджет и компании. Однако их точное влияние можно будет оценить после 8 декабря или позже.

«С макроэкономической точки зрения влияние на экономику Литвы будет небольшим, минимальным. Большее влияние ощутят три компании – Lietuvos geležinkeliai, Клайпедский порт и терминал навалочных грузов Birių krovinių terminalas. В центре моего внимания – возможное влияние на компанию ж/д инфраструктуры LTG Infra», – сказал М. Скуодис.

По его словам, новая стратегия Lietuvos geležinkeliai основана на деятельности без белорусских удобрений: «Таков базовый сценарий».

По словам генерального директора Lietuvos geležinkeliai М. Бартушки, из-за остановки транзита группа Lietuvos geležinkeliai не получит около 60 млн евро доходов. М. Бартушка считает, что, вероятно, придется пересмотреть тарифы на услуги.

Он согласен с тем, что на данный момент все еще существует большая неопределенность – будут ли перевозиться грузы «Беларуськалия», зависит в первую очередь от решения банков и других факторов, поэтому только время покажет, как это будет на самом деле.

«Мы ведем переговоры как с литовскими, так и с зарубежными банками и в настоящее время оцениваем ситуацию», – сказал М. Бартушка.

На вопрос о том, ведутся ли консультации с компанией Yara или другими покупателями удобрений «Беларуськалия», М. Бартушка ответил, что ж/д компания в первую очередь ищет собственные решения.

Lietuvos geležinkeliai подписала действующий договор с «Беларуськалием» весной 2018 года, срок его действия – до конца 2023 года. Однако в компании не комментируют его конкретные условия.

В апреле 2018 года литовская железнодорожная группа заявила, что до этого момента с «Беларуськалием» заключались только краткосрочные контракты, которые не предусматривали обязательств по тарифам или объемам грузов.

На удобрения «Беларуськалия» приходится от четверти до одной пятой всех грузов, перевезенных по литовской железной дороге – в прошлом году компания группы LTG Cargo перевезла около 53 миллионов тонн грузов (24 млн тонн в первом полугодии текущего года) и получила 397 млн евро выручки (177 млн евро в первом полугодии с.г.).

Терминал навальных грузов Birių krovinių terminalas (BKT), контролируемый Игорем Удовицким и «Беларуськалием», который переваливает около 11 тонн удобрений белорусского производителя в год в Клайпедском порту, раньше комментировал возможные последствия санкций США, сейчас же не предоставляет комментариев по этому вопросу.

Клайпедский порт: 2022 год без калийных удобрений

Глава Клайпедского порта, который может потерять около трети своих годовых погрузок и около 20 млн евро годовых доходов, А. Латакас говорит, что предыдущие санкции ЕС и США в отношении Беларуси привели к снижению потока всех ее грузов через Клайпеду за 9 месяцев этого года на 11%, а поток удобрений «Беларуськалия» – напротив, вырос на 4%.

«Удобрения «Беларуськалия» поступали через порт стабильно, с некоторым ростом. BKT развивался, потому что производственные мощности «Беларуськалия» росли с каждым годом, и если бы все было нормально, то эти объемы (транзита. – Ред.) росли бы каждый год», – сказал А. Латакас.

«Беларуськалий» приобрел 30% акций BKT в 2013 году. До этого белорусский производитель удобрений был крупнейшим клиентом клайпедского терминала, на долю которого приходилось 85-95% погрузок Birių kroviniū terminalas.

В 2009 году «Беларуськалий» транспортировал через Клайпеду 1,4 млн тонн удобрений, а в 2017 году – уже 8,1 млн. тонн (это 98% от общего объема перевалки BKT). В 2020 году было перевалено 10,7 млн ​​тонн белорусских удобрений (98% погрузок).

Руководство BKT ранее сообщало BNS, что планирует увеличить годовую мощность терминала с 12 млн до 16 млн тонн в 2024-2025 годах.

В прошлом году Клайпедский порт перевалил 15,8 млн тонн белорусских грузов. В этом году он уже потерял около 2 млн белорусских нефтепродуктов, до 1 млн тонн продукции Гродненского завода азотных удобрений.

По словам А. Латакаса, дирекция Клайпедского порта больше не включает груз «Беларуськалия» в свой план на 2022 год, а это значит, что грузопоток в порту упадет примерно на 30%.

«Это большая потеря. Быстро эту дыру уже никто не сможет восполнить. Это количество росло с 2010 года или еще раньше, примерно на 1 млн тонн в год. Поэтому можно понять, сколько лет может потребоваться, чтобы поднять его после потери. Мы возлагаем большие надежды на контейнеры, на сельскохозяйственные и на грузы ro-ro», – сказал А. Латакас.

Распоряжением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейского департамента США от 9 августа предписывается постепенное прекращение операций с участием «Беларуськалия» или любой другой компании, в которой «Беларуськалию» прямо или косвенно принадлежат 50% или более акций. Такие сделки должны быть расторгнуты 8 декабря в 19 часов по литовскому времени.

Тем временем

Мяч на стороне Минска

Минск должен изменить политику, чтобы транзит калийных удобрений через Литву не прекратился, считает министр транспорта и коммуникаций.

«Санкции введены не ради санкций, режиму просто нужно изменить свое поведение, и транзит, который имел место между нашими странами, сможет продолжаться. Я не хочу, чтобы он прекратился, но это зависит от другой стороны, мяч на другой стороне, и нужно просто сделать определенные шаги», – сказал Марюс Скуодис журналистам.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ