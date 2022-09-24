Будущее Европы принадлежит ветропаркам￼

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, омываемые Северным и Балтийским морями страны ЕС на днях договорились о совместном форсированном развитии ветроэнергетики. Утверждены две крупные программы, масштабы которых не оставляют сомнений – в Европе уже в этом десятилетии основой электроэнергетики станут морские (оффшорные) ветропарки.

У морских ветропарков действительно имеется огромный потенциал. В большинстве стран Евросоюза, особенно в его северной части, круглосуточно дующий ветер является существенно более перспективным источником, чем солнце. В открытом море ветры всегда более сильные и постоянные, а ветроэлектрические установки мощнее, поскольку на них устанавливают более крупные лопасти. К тому же на суше в густонаселенных европейских странах не так легко найти подходящие площади для установки большого числа ветрогенераторов.

Особенно сильные ветры дуют в Северном море, расположенном между Британскими островами, Скандинавией и континентальной Европой. Неслучайно символом Нидерландов с давних времен являются ветряные мельницы.

Таким образом, сила ветра в будущем будет использоваться в Европе в полной мере.