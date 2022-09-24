Будущее Европы принадлежит ветропаркам￼

Одним из главных воздействий продолжающейся в Украине войны на Европу остается энергетический кризис. В ЕС уже давно идут разговоры про нехватку трубопроводного газа и усиленную закупку СПГ, более широкое использование угольных электростанций и продление срока эксплуатации АЭС.
В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Азербайджан, результатом чего стало подписание меморандума о закупке новых объемов азербайджанского газа. Все это со стороны может создать впечатление, что в условиях острого энергетического кризиса Евросоюз утратил интерес к возобновляемым источникам энергии. Однако это не так.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, омываемые Северным и Балтийским морями страны ЕС на днях договорились о совместном форсированном развитии ветроэнергетики. Утверждены две крупные программы, масштабы которых не оставляют сомнений – в Европе уже в этом десятилетии основой электроэнергетики станут морские (оффшорные) ветропарки.
У морских ветропарков действительно имеется огромный потенциал. В большинстве стран Евросоюза, особенно в его северной части, круглосуточно дующий ветер является существенно более перспективным источником, чем солнце. В открытом море ветры всегда более сильные и постоянные, а ветроэлектрические установки мощнее, поскольку на них устанавливают более крупные лопасти. К тому же на суше в густонаселенных европейских странах не так легко найти подходящие площади для установки большого числа ветрогенераторов.
Особенно сильные ветры дуют в Северном море, расположенном между Британскими островами, Скандинавией и континентальной Европой. Неслучайно символом Нидерландов с давних времен являются ветряные мельницы.
Таким образом, сила ветра в будущем будет использоваться в Европе в полной мере.