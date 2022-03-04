Будущее образования – сеть «элитных» школ?

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Оппозиционная партия социал-демократов, некоторые члены профсоюзов образования раскритиковали программу «Школы тысячелетия» и заявляют, что инициированная Министерством образования реорганизация сети учебных заведений всего лишь приманка для участия самоуправлений с целью сокращения количества школ.

Социал-демократы на пресс-конференции, как сообщает BNS, заявили, что программа направлена ​​на создание «сети элитных школ», которые, вероятнее всего, появятся рядом с мегаполисами и, вопреки тому, что было заявлено, только увеличат разрыв в успеваемости учащихся.

Большинство школ останутся только наблюдателями

Томас Бичюнас, член фракции социал-демократов Сейма, сказал, что в Литве почти 1000 школ, а участвовать в «Программе тысячелетия» будут только 150.

«Во время действия программы около 85 % школ смогут быть только наблюдателями, у них не будет возможностей для создания таких же условий повышения качества образования в своих учреждениях», — пояснил политик. Кроме того, он раскритиковал тот факт, что в программе смогут участвовать только школы, в которых обучается не менее 200 человек, а это ограничит возможности небольших учебных заведений.

По словам парламентария, еще одним тревожным ограничителем является то, что с 2024 года в гимназическом классе как минимум должен быть 21 ученик, а по мере уменьшения числа учеников некоторые школы перестанут соответствовать критериям, даже если они уже начали участвовать в программе. По его словам, в таком случае возникнет вопрос о возврате инвестиций. Политик обратил внимание, что профсоюзы постоянно призывают к сокращению количества учеников в классах.

«Диктат сверху»

По словам Т. Бичюнаса, много вопросов поднимают и самоуправления, которые должны организовать свою школьную сеть и утвердить план развития, иначе они не смогут участвовать в программе.

«Это означает подвешивать приманку и говорить: если вы хотите получить миллион на финансирование хотя бы нескольких школ в вашем самоуправлении, вы должны привести в порядок сеть школ, как мы вам предлагаем и согласно нашим требованиям. А это смертельно для части районных школ, особенно гимназий», — сказал член Сейма.

По мнению доцента Вильнюсского университета Лютаураса Гуджинскаса, пагубно оценивать качество образования по величине школы, поскольку на качество существенное влияние оказывают подготовка и мотивация учителей, социально-экономическая среда и общество.

Л. Гуджинскас отметил, что министерство обещает увеличить допустимое расстояние от дома до школы, что в некоторых случаях заставит учащихся преодолевать и 50 километров в день.

«Не представляю, как это повлияет на воспитание и жизнь ребенка, разве это не драматическая ситуация? Мы видим диктат сверху: радикальное стремление сократить количество гимназий, других школ. Программа школ тысячелетия звучит красиво, официальные цели хороши, но это инструмент для использования реформы в качестве приманки самоуправлений, чтобы они подчинялись воле министерства», — подчеркнул он.

Поддержка школ вокруг мегаполисов

Социал-демократы опасаются, что в программе нет никаких гарантий равномерного распределения сети школ тысячелетия, поэтому самоуправления выберут самый простой путь — не повышать качество образования в учреждениях, наиболее нуждающихся в этом, а подавать заявки на самые передовые школы, зачастую расположенные поближе к городам.

Советник социал-демократа Сейма Довиле Шакалене, бывший учитель Русланас Барановас, утверждает, что это уже произошло в Вильнюсском районе, где самоуправление предлагает реализовать программу в Авиженской, Пагиряйской и Нямежской гимназиях. По словам Р. Барановаса, они уже сейчас показывают лучшие результаты в районе и, кроме всего прочего, находятся всего в 5 километрах от городской черты Вильнюса.

«Я думаю, что в других муниципалитетах ситуация будет очень схожа с нашим районом, неравенство будет только усугубляться, мы продолжим инвестировать в лучшие школы. Например, от деревни в Суженисе ближайшая миллениум-гимназия будет находиться в 50 километрах. Ни один ребенок не выбирает, где ему родиться, в какой деревне, в какой семье. В итоге принципиально неправильно, чтобы условия его жизни определяли то, на что он не может повлиять», — заверил он.

Опасаются нагрузки на учителей

Социал-демократ Дайнора Минейкене, директор Йодупской гимназии в Рокишкском районе и глава ассоциации региональных учебных заведений, прогнозирует, что по мере того, как министерство будет увеличивать количество учеников в классах, и с приближением других изменений в городе Рокишкис вообще останется одна гимназия.

«Пострадает их способность выбирать формальное образование, они будут тратить время на транспорт, может быть, большинство даже не сможет выбрать гимназии. Говорят, что школы не гарантируют качество, не дают гимназистам выбирать какие-то предметы, это абсолютная ложь. А искусственное уничтожение путем увеличения числа учеников — это жестокая вещь, которая отразится и на загруженности учителей», — уверена она.

Председатель профсоюза работников образования Литвы Андрюс Навицкас говорит, что в классах с 30 и более детьми учителя уже не говорят о качестве образования, а ставят вопросы о возможности организации образования в целом.

«Учителя, с нашей точки зрения, будут забыты, ни условия их труда, ни условия обучения детей не улучшатся. Пытаясь ориентироваться только на цифры и показатели, мы видим, что и дети, и учителя остаются вопросом второстепенным», — сказал глава профсоюза.

По его словам, сравнивая систему образования с человеческим телом, правящие стараются «не лечить, а отрезать пальцы, руки и ноги, на которых, возможно, есть нарывы».

Решения — до конца марта

Программа «Школы тысячелетия», инициированная Министерством образования, науки и спорта, предусматривает до середины 2026 года оказать поддержку 150 школам, отобранным самоуправлениями и отвечающим установленным критериям с целью улучшения учебной среды, покупки оборудования, создания новой или модернизации инфраструктуры, развития компетенций руководителей школ и педагогов.

В то же время от самоуправлений потребуют сократить количество объединенных классов, увеличить число учащихся в классах, повысить успеваемость учеников, а также увеличить количество учащихся, получающих образовательную поддержку или участвующих в неформальном образовании.

В министерстве подчеркивают, что созданной инфраструктурой и другими возможностями смогут воспользоваться и близлежащие школы.

По словам министерства, самоуправления, насчитывающие 10-15 тыс. учащихся, смогут претендовать на корзину 5,5 млн евро.

До конца марта самоуправления должны решить, какие школы будут участвовать в проекте, общий бюджет которого достигает 210 млн евро.