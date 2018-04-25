Будущий глава дипломатии ЕС рассказал о приоритетах внешней политики Брюсселя

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Будущий верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель считает, что санкции сообщества в отношении России пока должны быть сохранены, но при этом Брюссель должен вести диалог с Москвой. Кроме того, Евросоюзу не следует забывать, что Россия является источником энергоресурсов для Евросоюза.

Об этом он заявил в понедельник, выступая на слушаниях в комитете Европарламента по международным делам, сообщает ТАСС.

Жозеп Боррель сменит Федерику Могерини на посту главы дипломатии ЕС с 1 ноября 2019 года и будет работать на этом посту по 31 октября 2024 года, если будет утвержден на этом посту Европарламентом, который должен проголосовать по его кандидатуре и всему составу новой Еврокомиссии 23 октября на пленарной сессии в Страсбурге.

Санкции и диалог

«Россия — хороший пример (в вопросе единства стран ЕС — прим. ТАСС). Мы должны сохранить санкции против России, пока не произойдут изменения в ее поведении», — сказал он, отметив, что надеется на единство в Совете ЕС по продлению санкций в отношении РФ.

При этом Боррель подчеркнул, что Евросоюз видит перспективы диалога с Россией, несмотря на сохранение санкционного режима в отношении Москвы. «Это (санкции — прим. ТАСС) не означает, что мы не будем придерживаться пяти принципов по отношению к России, один из которых говорит о взаимодействии. Мы собираемся взаимодействовать с Россией, и здесь есть некоторые перспективы поиска диалога», — сказал он.

В ходе слушаний депутаты напомнили Боррелю, что в мае в интервью испанскому изданию Periodico он говорил о России как о «старейшем враге Европы». Будущий глава европейской дипломатии немедленно ответил, что его неверно интерпретировали и он никогда не называл Россию врагом. По его словам, речь там шла о конкуренции между ЕС и Россией.

Помнить про энергетику

Евросоюз не должен придерживаться одной лишь санкционной политики в отношении России, которая является источником энергоресурсов для сообщества, заявил Боррель, отвечая на очередной антироссийский вопрос евродепутатов.

«Я не хочу представляться так, будто я против России. Это страна, которая обеспечивает нас ресурсами энергии. Мы не можем делать вид, будто России не существует, используя одну политику санкций», — сказал он.

Борьба с дезинформацией

Как утверждает Боррель, «есть кампании по дезинформации с серверов, которые находятся на территории РФ». «Я не говорю, что это власти России. Я имел возможность обсуждать это с главой МИД РФ Сергеем Лавровым», — сказал он.

По его словам, «существует процесс дезинформации, который серьезно влияет на демократическое здоровье стран ЕС». «Дезинформация станет одной из самых больших проблем, с которыми мы столкнемся, когда искусственный интеллект станет более активно использоваться. Нужно располагать большим объемом ресурсов, потому что проблема будет усиливаться, так как технологии развиваются. Нужно много инвестировать, чтобы противостоять оружию дезинформации», — добавил он.

Тема дезинформации также была в понедельник одной из основных и на совместном заседании комитетов Европарламента по вопросам юстиции и по конституционным делам, где проходили слушания кандидата на пост заместителя председателя Еврокомиссии по европейским ценностям и транспарентности чешки Веры Юровой. Юрова, впрочем, больше говорила о внутриевропейских источниках дезинформации и ложных новостях, отмечая, что они часто исходят, например, от европейских политических партий в периоды предвыборных кампаний.

Поддержка восточных партнеров

По словам Борреля, Евросоюз должен усилить поддержку странам «Восточного партнерства» (Армения, Белоруссия, Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан), но эти действия не должны быть направлены против других государств.

«Мы должны сохранять единство (в политике по отношению к странам «Восточного партнерства» — прим. ТАСС) и усилить поддержку соседним странам. Но, я повторяю, это не против кого-либо», — сказал он.

Программа «Восточное партнерство» была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Родославом Сикорским в мае 2008 года, в декабре того же года ее одобрили лидеры стран Евросоюза. На саммите ЕС в марте 2009 года был утвержден план, предусматривающий создание структур и базы отношений между ЕС и шестью государствами Восточной Европы и Кавказа. Официально программа была запущена 7 мая 2009 года, ее реализация контролируется Европейской комиссией.

Приоритеты Борреля

Поддержка Украины и перезагрузка отношений между США и Евросоюзом будут в числе приоритетов внешней политики ЕС в 2020-2024 годах, заявил Боррель. «Я намерен заниматься процессами реформ и интеграции в странах Западных Балкан, поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать новое всеобъемлющее стратегическое сотрудничество со странами Африки и Азии, развивать наше сотрудничество с США, перезапустить наши трансатлантические отношения», — сказал он.

При этом Боррель подчеркнул, что самое главное для ЕС — сохранить единство. «Если мы не будем действовать вместе, то Европа станет бесполезной в новом мире. Я буду работать со странами-членами, чтобы достигнуть этого единства», — отметил он.

При этом Боррель признал, что даже по внешнеполитическим вопросам сохранение европейского единства является непростой задачей «в связи с культурными и историческими различиями стран-членов».

